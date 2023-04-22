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Испания
22 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:20
85
0

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Центральный матч 30-го тура Ла Лиги

22 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:20
85
0
Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 23 апреля «Барселона» в матче 30-го тура Ла Лиги примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В последних турах два лидера Ла Лиги играют в поддавки, и это позволило «Атлетико» Мадрид сесть на хвост «Реалу»: отставание сократилось всего до двух очков. К поединку с «Барселоной» «Матрасники» подходят с впечатляющей серией из 6 побед подряд – шансы вставить палки в колеса каталонцам в чемпионской гонке очень неплохие, а при удачном стечении обстоятельств можно и самому в эту гонку вернуться.

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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