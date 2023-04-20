Украина. Премьер лига20 апреля 2023, 16:27 |
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Анатолий ТРУБИН: «Учите английский сейчас, потом будет легче»
Голкипер «Шахтера» – о важном
20 апреля 2023, 16:27 |
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Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин призвал юных украинцев не откладывать на завтра и учить иностранные языки.
«Знаю, этот пост читают многие подростки. Поэтому осмелюсь дать совет. Учите английский сейчас. Потом будет легче.
То, что я уже даю интервью по-английски, не означает владения языком. Каждый урок или даже просмотр фильма на языке оригинала показывает, как еще многое нужно учиться», – написал Трубин в инстаграме.
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