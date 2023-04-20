Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера
Виталий Романов будет работать на центральном матче 22-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ.
В центральном матче тура киевское «Динамо» сыграет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского с донецким «Шахтером».
Главным арбитром этого матча назначен 43-летний Виталий Романов из Днепра. В нынешнем сезоне отработал на десяти матчах высшего отечественного дивизиона, в которых показал 63 предупреждения (в среднем – 6,3 горчичника за игру) и удалил шестерых футболистов с поля.
На матче «Динамо» последний раз работал в минувшем сезоне, зафиксировав выездную победу «бело-синих» над «Мариуполем» (3:2).
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а призначили якогось Романова
ВАР буде, чи це вже татотаке ?