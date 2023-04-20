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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 15:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 16:35
1514
9

Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера

Виталий Романов будет работать на центральном матче 22-го тура УПЛ

20 апреля 2023, 15:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 16:35
1514
9
Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера
ФК Динамо Киев. Виталий Романов

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ.

В центральном матче тура киевское «Динамо» сыграет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского с донецким «Шахтером».

Главным арбитром этого матча назначен 43-летний Виталий Романов из Днепра. В нынешнем сезоне отработал на десяти матчах высшего отечественного дивизиона, в которых показал 63 предупреждения (в среднем – 6,3 горчичника за игру) и удалил шестерых футболистов с поля.

На матче «Динамо» последний раз работал в минувшем сезоне, зафиксировав выездную победу «бело-синих» над «Мариуполем» (3:2).

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Виталий Романов Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер судейские назначения
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 9
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Gargantua
не имеет значения кто будет судить. имеет значение какие указания он получит.
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+5
avk2307
Будут пенальти и удаления наверное . Этот арбитр лидирует по всем этим показателям в УПЛ.
И кстати в игре с Мариуполем, о которой написано на 4й минуте дал вообще неоднозначный пеналь в ворота Динамо
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+3
Burevestnik
так надіявся подивитись на Катрусю з кінозалом ... 
а призначили якогось Романова 
ВАР  буде, чи це вже татотаке ?
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-1
Троянец
Динамо лучше техническое получить ,а то погром будет и судья не поможет 
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-4
Троянец
В этом матче Динамо и судья не поможет.
Ответить
-7
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