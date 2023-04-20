Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ.

В центральном матче тура киевское «Динамо» сыграет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского с донецким «Шахтером».

Главным арбитром этого матча назначен 43-летний Виталий Романов из Днепра. В нынешнем сезоне отработал на десяти матчах высшего отечественного дивизиона, в которых показал 63 предупреждения (в среднем – 6,3 горчичника за игру) и удалил шестерых футболистов с поля.

На матче «Динамо» последний раз работал в минувшем сезоне, зафиксировав выездную победу «бело-синих» над «Мариуполем» (3:2).