Манчестер Юнайтед летом планирует продать четырех защитников

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями леверкузенского «Байера» о трансфере правого защитника Джереми Фримпонга. Сообщается, что игра 22-летнего нидерландского футболиста очень нравится наставнику «Ман Юнайтед» Эрику тен Хагу.

По информации источника, летом МЮ планирует попрощаться с четырьмя защитниками, чтобы сбалансировать общую зарплатную ведомость в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Эти футблисты: Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес и Брандон Уильямс.

Еще один игрок, который, скорее всего, уйдет, – это Аарон Ван-Биссака. Он также был выставлен на продажу в прошлом году, но предложений по нему клуб не получал.

Также сообщается, что главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом станет нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.