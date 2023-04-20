Манчестер Юнайтед летом планирует продать четырех защитников
Также ведутся переговоры о покупке Джереми Фримпонга из «Байера»
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями леверкузенского «Байера» о трансфере правого защитника Джереми Фримпонга. Сообщается, что игра 22-летнего нидерландского футболиста очень нравится наставнику «Ман Юнайтед» Эрику тен Хагу.
По информации источника, летом МЮ планирует попрощаться с четырьмя защитниками, чтобы сбалансировать общую зарплатную ведомость в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Эти футблисты: Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес и Брандон Уильямс.
Еще один игрок, который, скорее всего, уйдет, – это Аарон Ван-Биссака. Он также был выставлен на продажу в прошлом году, но предложений по нему клуб не получал.
Также сообщается, что главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом станет нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
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