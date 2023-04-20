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Англия
20 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 20 апреля 2023, 14:50
434
1

Манчестер Юнайтед летом планирует продать четырех защитников

Также ведутся переговоры о покупке Джереми Фримпонга из «Байера»

20 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 20 апреля 2023, 14:50
434
1
Манчестер Юнайтед летом планирует продать четырех защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями леверкузенского «Байера» о трансфере правого защитника Джереми Фримпонга. Сообщается, что игра 22-летнего нидерландского футболиста очень нравится наставнику «Ман Юнайтед» Эрику тен Хагу.

По информации источника, летом МЮ планирует попрощаться с четырьмя защитниками, чтобы сбалансировать общую зарплатную ведомость в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Эти футблисты: Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес и Брандон Уильямс.

Еще один игрок, который, скорее всего, уйдет, – это Аарон Ван-Биссака. Он также был выставлен на продажу в прошлом году, но предложений по нему клуб не получал.

Также сообщается, что главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом станет нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

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Джереми Фримпонг Гарри Магуайр Эрик Байи Алекс Теллес Брандон Уильямс Байер трансферы АПЛ трансферы
Источник Manchester Evening News
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Kain_X_Rain
Ерік Байї, Алекс Теллес і Брандон Вільямс,добре але Мак-це скоріш ще один нападник команди суперника ))))
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