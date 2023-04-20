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  4. Завацкая уверенно обыграла теннисистку из Болгарии на 25-тысячнике в Италии
ITF
20 апреля 2023, 13:52 |
242
0

Завацкая уверенно обыграла теннисистку из Болгарии на 25-тысячнике в Италии

Катарина в двух сетах уверенно обыграла Гергану Топалову

20 апреля 2023, 13:52 |
242
0
Завацкая уверенно обыграла теннисистку из Болгарии на 25-тысячнике в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Гергану Топалову (Болгария, WTA 312) за 1 час и 27 минут.

ITF W25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала

Гергана Топалова (Болгария) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

За матч Катарина отдала две свои подачи.

В следующем раунде турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула Завацкая сыграет против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).

По теме:
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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Катарина Завацкая Гергана Топалова
Источник Sport.ua
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