Завацкая уверенно обыграла теннисистку из Болгарии на 25-тысячнике в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Гергану Топалову (Болгария, WTA 312) за 1 час и 27 минут.

ITF W25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала

Гергана Топалова (Болгария) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

За матч Катарина отдала две свои подачи.

В следующем раунде турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула Завацкая сыграет против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).