Завацкая уверенно обыграла теннисистку из Болгарии на 25-тысячнике в Италии
Катарина в двух сетах уверенно обыграла Гергану Топалову
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Гергану Топалову (Болгария, WTA 312) за 1 час и 27 минут.
ITF W25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала
Гергана Топалова (Болгария) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 2:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
За матч Катарина отдала две свои подачи.
В следующем раунде турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула Завацкая сыграет против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).
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