Человек солнца. Как Эмери перестраивает Астон Виллу
Sport.ua – о чудесном перевоплощении бирмингемской золушки в принцессу
…После очередного безвольного поражения – в этот раз от «Фулхэма» (0:3) – терпение боссов «Астон Виллы» лопнуло. И легенду АПЛ Стивена Джеррарда, который, по идеи, должен был вывести «вилланов» на новый уровень, изгнали из клуба.
«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – таковой оказалась «эпитафия» на бирмингемской тренерской карьере Стиви Джи.
В цифровом эквиваленте это выглядело следующим образом. Под руководством Джеррарда «Вилла» провела ровно сорок поединков. Одержано 13 побед, восемь ничьих, а 19 матчей проиграны.
В нынешнем сезоне под руководством Джеррарда «Астон Вилла» провела 11 поединков, в которых набрала лишь девять очков и занимала неутешительное 17-е место в турнирной таблице.
В общем, нет ничего удивительного в том, что Джеррарда убрали. Было бы странно, если бы Стивен и дальше возглавлял команду, ибо под его руководством «вилланы» больше мучились, чем играли.
Так как Стиви уволили по ходу сезона, предполагалось, что на его место назначат либо временщика, либо кого-то из безработных тренеров. В этой связи фигурировали фамилии Тухеля и Почеттино, но в итоге выбор «Астон Виллы» неожиданно пал на главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.
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Неожиданно в том плане, что сложилось устойчивое впечатление незыблемости позиций Унаи в «желтой субмарине». С ней испанец выиграл Лигу Европы в своем первом сезоне во главе, а во втором – пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Казалось, что Эмери и «Вильярреал» – это взаимовыгодный союз. Причем союз комфортный и долгоиграющий.
Однако на поверку получилось так, что ради работы в Бирмингеме Эмери в одностороннем порядке расторг соглашение с «Вильярреалом». Ради приглашения опытнейшего испанца «Вилла» выплатила бывшим работодателям Унаи шесть миллионов евро отступных.
Сложно сказать, почему после двух успешных сезонов Эмери покинул «Эстадио де ла Керамика», ведь фактически во всех своих публичных заявлениях он очень лестно отзывался о клубе, методично повторяя, что в «Вильярреале» он наконец нашел душевное равновесие и настоящую семью. «Самое лучшее – это каждое утро приходить на работу счастливым, зная, что ты находишься в месте, где полностью вписываешься и чувствуешь себя уважаемым» – так Эмери отзывался совсем недавно о своем предыдущем клубе. Отзывался вполне искренне.
Если честно, не верилось, что в «Вильярреале» все вдруг сломалось. Хотя и поговаривали, что у Эмери был небольшой конфликт с одним из руководителей клуба.
Если говорить по большому счету, то, наверное, Унаи понял, что большего он уже не сможет выжать с «Вильярреала». Поэтому и купился на щедрое предложение из Туманного Альбиона.
«Вилланы» предложили Эмери в качестве зарплаты семь миллионов евро в год (чистыми). Это в два раза больше, чем он зарабатывал в «желтой субмарине».
Но если финансовый аспект в пользу нового рабочего места не вызывал лишних вопросов, то вот предыдущий опыт Эмери в АПЛ кричал о вредности подобного выбора. Все мы помним, чем закончилась карьера Унаи в Лондоне: стать истинным «канониром» ему так и не удалось. Да и с английским возникли нешуточные проблемы. И тут такое неожиданное желание снова войти в одну и ту же воду.
В общем, в момент, когда Унаи Эмери официально был представлен новым главным тренером «Астон Виллы», многим (и мне в ом числе) казалось, что из этого «брака по расчету» не выйдет ничего путного. И что солнцелюбивый испанец очень быстро захандрит в дождливой Англии и быстро уберется восвояси.
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Пессимисты были посрамлены с первого же матча Эмери во главе «вилланов». Новая команда испанца не оставила шансов «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Благодаря этой победе команда поднялась с 17-го места в таблице сразу на 13-е.
Кстати, тогдашний турнирный график «АВ» – врагу не пожелаешь: кроме «МЮ», на старте бирмингемской карьеры Эмери его подопечные сыграли против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Брайтона». В этих четырех матчах «вилланы» набрали девять очков (уступили лишь команде Клоппа) и благополучно покинули зону вылета.
Дале были уверенные победы над «Саутгемптоном» и «Лидсом». И за Эмери снова закрепилась слава настоящего волшебника, способного в сжатые сроки сделать из посредственности конфетку.
Правда, после столь зажигательного старта в конце зимы «Вилла» притормозила: три поражения подряд. Бирмингемцы уступили «МанСити», «Арсеналу» и «Лестеру». Эффект новизны закончился, а вместе с ним и тренерский гений Эмери?
Но не тут-то было. После того тройного удара под дых «Астон Вилла» выдала фантастическую (без преувеличения) серию, выиграв семь поединков из восьми (еще одна игра завершилась ничьей). Никто из представителей европейской топ-пятерки в нынешнем сезоне пока что не может похвастаться подобными достижениями.
Благодаря этому спурту «Вилла» пробилась в зону еврокубков, а от зоны Лиги чемпионов ее отделяет шесть очков.
Повторю для сравнения: под руководством Джеррарда «вилланы» добыли 13 побед в 40 матчах, а у Эмери сейчас есть уже 12 викторий, добытых в 18 (!) поединках. Как говорят в подобных случаях, ощутите разницу.
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В чем же главная причина такого почти сказочного преобразования «АВ»? Многие ответят, что в потрясающей форме Олле Уоткинса, ставшего лучшим бомбардиром АПЛ после перерыва на чемпионат мира.
Частично в этом есть доля правды. Но лишь частично. Дело в том, что Уоткинс играл и под руководством Джеррарда. И наиграл аж на два гола и столько же результативных передач. А под началом Эмери кандидат в английскую сборную забил уже 12 мячей (плюс четыре ассиста).
Специалисты отмечают, что с приходом Эмери игра Олле поменялась, причем кардинально. Поменялась в том смысле, что он стал иначе действовать. Если раньше он был вынужден искать мяч фактически по всему периметру чужой половины поля, то сейчас он больше акцентирован на работу непосредственно в чужой штрафной площади. Отменное голевое чутье и высокая скорость позволяют 27-летнему форварду клепать голы с завидным постоянством.
И вот именно в этом – умении находить подход к каждому игроку – и есть главная суть, главная причина трансформации «АВ» под предводительством нового наставника. Поговаривают, что Джеррард редко говорил со своими подопечными тет-а-тет. А вот Эмери это делает постоянно.
Нынешней зимой «Вилла» не совершала громких покупок. Хотя предполагалось, что в команде появится целая испанская «колония». А пришли лишь двое – Морено и Дуран. И Эмери пришлось «перепрофилировать» на новые подвиги тех, кто давно разучились попадать в «яблочко».
В итоге поверил в себя Мингз, который сейчас считается одним из лучших центрбеков АПЛ. Буэндия стал настоящим лидером команды в атаке, а Дуглас Луис – в середине поля. Пришел в себя после триумфа на Мундиале вратарь Эмилиано Мартинес. 38-летний Эшли Янг отказывается стареть и переживает уже третью молодость.
В общем, Унаи как очень немногие его коллеги умеет находить «тропки» к сердцам своих подопечных, умеет достучаться к их самолюбию. Он умеет выжимать из них максимум. Поэтому его бывшие команды, не слывущие грандами («Вильярреал», «Валенсия», «Севилья») и добивались ощутимых успехов.
Поэтому сейчас уже верится, что и в «Астон Вилле» Эмери удастся сделать нечто. В своем первом интервью в Бирмингеме Унаи заявил, что главная его мечта – добыть с «Астон Виллой» трофей. А второе желание – сыграть в еврокубках.
И если с первым придется повременить, то вторая цель может ему покориться уже по итогам премьерного сезона.
Бесспорно, он классный тренер. Особенно в командах, не являющимися мировыми брендами. Если и дальше удача будет при нем, «Астон Вилла» впервые с сезона 2008/09 снова сыграет в еврокубках.
И если когда-то «вилланам» придется прощаться с Эмери, они вряд ли будут его благодарить, как Джеррарда, «за тяжелую работу и самоотверженность».
Они наверняка поблагодарят его за игру.
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