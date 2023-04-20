Человек солнца. Как Эмери перестраивает Астон Виллу

…После очередного безвольного поражения – в этот раз от «Фулхэма» (0:3) – терпение боссов «Астон Виллы» лопнуло. И легенду АПЛ Стивена Джеррарда, который, по идеи, должен был вывести «вилланов» на новый уровень, изгнали из клуба.

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – таковой оказалась «эпитафия» на бирмингемской тренерской карьере Стиви Джи.

В цифровом эквиваленте это выглядело следующим образом. Под руководством Джеррарда «Вилла» провела ровно сорок поединков. Одержано 13 побед, восемь ничьих, а 19 матчей проиграны.

В нынешнем сезоне под руководством Джеррарда «Астон Вилла» провела 11 поединков, в которых набрала лишь девять очков и занимала неутешительное 17-е место в турнирной таблице.

В общем, нет ничего удивительного в том, что Джеррарда убрали. Было бы странно, если бы Стивен и дальше возглавлял команду, ибо под его руководством «вилланы» больше мучились, чем играли.

Так как Стиви уволили по ходу сезона, предполагалось, что на его место назначат либо временщика, либо кого-то из безработных тренеров. В этой связи фигурировали фамилии Тухеля и Почеттино, но в итоге выбор «Астон Виллы» неожиданно пал на главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

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Неожиданно в том плане, что сложилось устойчивое впечатление незыблемости позиций Унаи в «желтой субмарине». С ней испанец выиграл Лигу Европы в своем первом сезоне во главе, а во втором – пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Казалось, что Эмери и «Вильярреал» – это взаимовыгодный союз. Причем союз комфортный и долгоиграющий.

Однако на поверку получилось так, что ради работы в Бирмингеме Эмери в одностороннем порядке расторг соглашение с «Вильярреалом». Ради приглашения опытнейшего испанца «Вилла» выплатила бывшим работодателям Унаи шесть миллионов евро отступных.

Getty Images. Унаи Эмери был счастлив в Вильярреале, но решил снова поработать в АПЛ

Сложно сказать, почему после двух успешных сезонов Эмери покинул «Эстадио де ла Керамика», ведь фактически во всех своих публичных заявлениях он очень лестно отзывался о клубе, методично повторяя, что в «Вильярреале» он наконец нашел душевное равновесие и настоящую семью. «Самое лучшее – это каждое утро приходить на работу счастливым, зная, что ты находишься в месте, где полностью вписываешься и чувствуешь себя уважаемым» – так Эмери отзывался совсем недавно о своем предыдущем клубе. Отзывался вполне искренне.

Если честно, не верилось, что в «Вильярреале» все вдруг сломалось. Хотя и поговаривали, что у Эмери был небольшой конфликт с одним из руководителей клуба.

Если говорить по большому счету, то, наверное, Унаи понял, что большего он уже не сможет выжать с «Вильярреала». Поэтому и купился на щедрое предложение из Туманного Альбиона.

«Вилланы» предложили Эмери в качестве зарплаты семь миллионов евро в год (чистыми). Это в два раза больше, чем он зарабатывал в «желтой субмарине».

Но если финансовый аспект в пользу нового рабочего места не вызывал лишних вопросов, то вот предыдущий опыт Эмери в АПЛ кричал о вредности подобного выбора. Все мы помним, чем закончилась карьера Унаи в Лондоне: стать истинным «канониром» ему так и не удалось. Да и с английским возникли нешуточные проблемы. И тут такое неожиданное желание снова войти в одну и ту же воду.

В общем, в момент, когда Унаи Эмери официально был представлен новым главным тренером «Астон Виллы», многим (и мне в ом числе) казалось, что из этого «брака по расчету» не выйдет ничего путного. И что солнцелюбивый испанец очень быстро захандрит в дождливой Англии и быстро уберется восвояси.

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Пессимисты были посрамлены с первого же матча Эмери во главе «вилланов». Новая команда испанца не оставила шансов «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Благодаря этой победе команда поднялась с 17-го места в таблице сразу на 13-е.

Кстати, тогдашний турнирный график «АВ» – врагу не пожелаешь: кроме «МЮ», на старте бирмингемской карьеры Эмери его подопечные сыграли против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Брайтона». В этих четырех матчах «вилланы» набрали девять очков (уступили лишь команде Клоппа) и благополучно покинули зону вылета.

Дале были уверенные победы над «Саутгемптоном» и «Лидсом». И за Эмери снова закрепилась слава настоящего волшебника, способного в сжатые сроки сделать из посредственности конфетку.

Правда, после столь зажигательного старта в конце зимы «Вилла» притормозила: три поражения подряд. Бирмингемцы уступили «МанСити», «Арсеналу» и «Лестеру». Эффект новизны закончился, а вместе с ним и тренерский гений Эмери?

Но не тут-то было. После того тройного удара под дых «Астон Вилла» выдала фантастическую (без преувеличения) серию, выиграв семь поединков из восьми (еще одна игра завершилась ничьей). Никто из представителей европейской топ-пятерки в нынешнем сезоне пока что не может похвастаться подобными достижениями.

Благодаря этому спурту «Вилла» пробилась в зону еврокубков, а от зоны Лиги чемпионов ее отделяет шесть очков.

Повторю для сравнения: под руководством Джеррарда «вилланы» добыли 13 побед в 40 матчах, а у Эмери сейчас есть уже 12 викторий, добытых в 18 (!) поединках. Как говорят в подобных случаях, ощутите разницу.

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В чем же главная причина такого почти сказочного преобразования «АВ»? Многие ответят, что в потрясающей форме Олле Уоткинса, ставшего лучшим бомбардиром АПЛ после перерыва на чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Уоткинс

Частично в этом есть доля правды. Но лишь частично. Дело в том, что Уоткинс играл и под руководством Джеррарда. И наиграл аж на два гола и столько же результативных передач. А под началом Эмери кандидат в английскую сборную забил уже 12 мячей (плюс четыре ассиста).

Специалисты отмечают, что с приходом Эмери игра Олле поменялась, причем кардинально. Поменялась в том смысле, что он стал иначе действовать. Если раньше он был вынужден искать мяч фактически по всему периметру чужой половины поля, то сейчас он больше акцентирован на работу непосредственно в чужой штрафной площади. Отменное голевое чутье и высокая скорость позволяют 27-летнему форварду клепать голы с завидным постоянством.

И вот именно в этом – умении находить подход к каждому игроку – и есть главная суть, главная причина трансформации «АВ» под предводительством нового наставника. Поговаривают, что Джеррард редко говорил со своими подопечными тет-а-тет. А вот Эмери это делает постоянно.

Нынешней зимой «Вилла» не совершала громких покупок. Хотя предполагалось, что в команде появится целая испанская «колония». А пришли лишь двое – Морено и Дуран. И Эмери пришлось «перепрофилировать» на новые подвиги тех, кто давно разучились попадать в «яблочко».

В итоге поверил в себя Мингз, который сейчас считается одним из лучших центрбеков АПЛ. Буэндия стал настоящим лидером команды в атаке, а Дуглас Луис – в середине поля. Пришел в себя после триумфа на Мундиале вратарь Эмилиано Мартинес. 38-летний Эшли Янг отказывается стареть и переживает уже третью молодость.

В общем, Унаи как очень немногие его коллеги умеет находить «тропки» к сердцам своих подопечных, умеет достучаться к их самолюбию. Он умеет выжимать из них максимум. Поэтому его бывшие команды, не слывущие грандами («Вильярреал», «Валенсия», «Севилья») и добивались ощутимых успехов.

Поэтому сейчас уже верится, что и в «Астон Вилле» Эмери удастся сделать нечто. В своем первом интервью в Бирмингеме Унаи заявил, что главная его мечта – добыть с «Астон Виллой» трофей. А второе желание – сыграть в еврокубках.

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

И если с первым придется повременить, то вторая цель может ему покориться уже по итогам премьерного сезона.

Бесспорно, он классный тренер. Особенно в командах, не являющимися мировыми брендами. Если и дальше удача будет при нем, «Астон Вилла» впервые с сезона 2008/09 снова сыграет в еврокубках.

И если когда-то «вилланам» придется прощаться с Эмери, они вряд ли будут его благодарить, как Джеррарда, «за тяжелую работу и самоотверженность».

Они наверняка поблагодарят его за игру.