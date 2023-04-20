Гергана Топалова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет с Герганой Топаловой (Болгария). Встреча состоится вторым запуском после матча Матис Эрхард – Лоренцо Роттоли. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

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Это будет первый поединок между теннисистками.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).

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