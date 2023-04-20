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  4. Гергана Топалова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 апреля 2023, 10:51 |
177
0

Гергана Топалова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго раунда на турнире в Санта-Маргерита-ди-Пула

20 апреля 2023, 10:51 |
177
0
Гергана Топалова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

20 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет с Герганой Топаловой (Болгария). Встреча состоится вторым запуском после матча Матис Эрхард – Лоренцо Роттоли. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый поединок между теннисистками.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Катарина Завацкая Гергана Топалова
Источник Sport.ua
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