Гергана Топалова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка второго раунда на турнире в Санта-Маргерита-ди-Пула
20 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
Во втором раунде соревнований украинка сыграет с Герганой Топаловой (Болгария). Встреча состоится вторым запуском после матча Матис Эрхард – Лоренцо Роттоли. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.
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Это будет первый поединок между теннисистками.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Екатерины Макаровой (WTA 202) или Матильде Паолетти (WTA 304).
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