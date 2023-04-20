СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля

В четверг, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Рома – Фейеноорд

1.86 – 3.72 – 4.76

22:00 Севилья – Манчестер Юнайтед

3.92 – 3.76 – 2.02

22:00 Спортинг – Ювентус

2.32 – 3.40 – 3.42

22:00 Вест Хэм – Гент

1.63 – 3.96 – 5.30

ТЕННИС

17:00 Карлос Алькарас – Роберто Баутиста-Агут

1.05 – 10.50