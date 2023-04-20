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Лига Европы
20 апреля 2023, 09:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 09:45
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля

Важные события во всех видах спорта

20 апреля 2023, 09:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 09:45
90
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Рома – Фейеноорд

Favbet 1.86 – 3.72 – 4.76

22:00 Севилья – Манчестер Юнайтед

Favbet 3.92 – 3.76 – 2.02

22:00 Спортинг – Ювентус

Favbet 2.32 – 3.40 – 3.42

22:00 Вест Хэм – Гент

Favbet 1.63 – 3.96 – 5.30

ТЕННИС

17:00 Карлос Алькарас – Роберто Баутиста-Агут

Favbet 1.05 – 10.50

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Источник Sport.ua
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