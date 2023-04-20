Лига Европы20 апреля 2023, 09:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 09:45
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля
Важные события во всех видах спорта
20 апреля 2023, 09:40 | Обновлено 20 апреля 2023, 09:45
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В четверг, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Рома – Фейеноорд
22:00 Севилья – Манчестер Юнайтед
22:00 Спортинг – Ювентус
22:00 Вест Хэм – Гент
ТЕННИС
17:00 Карлос Алькарас – Роберто Баутиста-Агут
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