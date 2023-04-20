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Лига Европы
20 апреля 2023, 08:20 | Обновлено 20 апреля 2023, 08:36
215
0

Жозе МОУРИНЬО: «Нам нужно забить два гола, чтобы выбить Фейеноорд»

Наставник «Ромы» – о предстоящем матче в Лиге Европы

20 апреля 2023, 08:20 | Обновлено 20 апреля 2023, 08:36
215
0
Жозе МОУРИНЬО: «Нам нужно забить два гола, чтобы выбить Фейеноорд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда».

«Нам нужно забить два гола, чтобы выбить их. Неважно, как и когда, единственное, что имеет значение, это выйти на поле с желанием забить на два гола больше, чем они. Мы должны быть более эффективными в атаке, но я не беспокоюсь, потому что мы знаем, как это делается», - сказал Моуриньо.

Матч «Рома» – «Фейеноорд» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением римлян со счетом 0:1.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Лига Европы Фейеноорд Рома - Фейеноорд
Источник УЕФА
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