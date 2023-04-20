Жозе МОУРИНЬО: «Нам нужно забить два гола, чтобы выбить Фейеноорд»
Наставник «Ромы» – о предстоящем матче в Лиге Европы
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда».
«Нам нужно забить два гола, чтобы выбить их. Неважно, как и когда, единственное, что имеет значение, это выйти на поле с желанием забить на два гола больше, чем они. Мы должны быть более эффективными в атаке, но я не беспокоюсь, потому что мы знаем, как это делается», - сказал Моуриньо.
Матч «Рома» – «Фейеноорд» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением римлян со счетом 0:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но Зизу вполне может возглавить излюбленный «Реал». В третий раз в карьере…
Команда Томаса Тухеля забила всего один гол за два матча против английского гранда