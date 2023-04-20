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Лига Европы
20 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 20 апреля 2023, 07:44
11
0

Наставник Спортинга: «Мы готовы к ответному матчу против Ювентуса»

Рубен Аморим – о предстоящем поединке за выход в полуфинал Лиги Европы

20 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 20 апреля 2023, 07:44
11
0
Наставник Спортинга: «Мы готовы к ответному матчу против Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«Мы начали чемпионат очень неудачно и постоянно догоняли. Напряжение растет. Было сложно вернуться на позитивные рельсы в чемпионате, но еврокубки - это другое. Мы играли в Европе стабильно. Разнились результаты, но не игра. В Турине мы создали больше «Ювентуса». У нас хороший еврокубковый сезон, и мы готовы к этому матчу», - сказал Аморим.

Матч «Спортинг» – «Ювентус» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 1:0.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Лига Европы Ювентус
Источник УЕФА
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