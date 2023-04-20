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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 05:26 | Обновлено 20 апреля 2023, 05:30
1000
0

Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов

Игры пройдут в мае

20 апреля 2023, 05:26 | Обновлено 20 апреля 2023, 05:30
1000
0
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
UEFA

Европейский футбольный союз обнародовал расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча в противостоянии «Реала» с «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 9 мая. Ответная игра пройдет в Манчестере 17-го числа.

Первый поединок в паре «Милан» – «Интер» назначен на 10 мая, а ответный – на 16-е.

Напомним, финал запланирован на 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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Источник УЕФА
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