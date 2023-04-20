Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

Украинский теннисист Виталий Сачко (№292 АТР) на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика) успешно миновал барьер 1/8 финала в лице чешского теннисиста Доминика Палана (№328 АТР).

За 1 час 8 минут 25-летний уроженец Кременчуга обыграл соперника в двух сетах, отдав ему в сумме лишь пять геймов – 6:3, 6:2.

ATP челленджер Морелос. Хард. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Доминик Палан (Чехия) – 6:3, 6:2

Путевку в полуфинал турнира в Морелосе Сачко разыграет во встрече с лидером посева – австралийцем Джеймсом Даквортом (№113 АТР).