Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике
Украинец не ощутил сопротивления со стороны оппонента из Чехии
Украинский теннисист Виталий Сачко (№292 АТР) на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика) успешно миновал барьер 1/8 финала в лице чешского теннисиста Доминика Палана (№328 АТР).
За 1 час 8 минут 25-летний уроженец Кременчуга обыграл соперника в двух сетах, отдав ему в сумме лишь пять геймов – 6:3, 6:2.
ATP челленджер Морелос. Хард. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Палан (Чехия) – 6:3, 6:2
Путевку в полуфинал турнира в Морелосе Сачко разыграет во встрече с лидером посева – австралийцем Джеймсом Даквортом (№113 АТР).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда украинского тренера сражается за титул
Экс-третья ракетка мира в трех сетах уступила первой ракетке Дании