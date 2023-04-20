Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике
ATP
20 апреля 2023, 04:10 | Обновлено 20 апреля 2023, 04:12
45
0

Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

Украинец не ощутил сопротивления со стороны оппонента из Чехии

20 апреля 2023, 04:10 | Обновлено 20 апреля 2023, 04:12
45
0
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№292 АТР) на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика) успешно миновал барьер 1/8 финала в лице чешского теннисиста Доминика Палана (№328 АТР).

За 1 час 8 минут 25-летний уроженец Кременчуга обыграл соперника в двух сетах, отдав ему в сумме лишь пять геймов – 6:3, 6:2.

ATP челленджер Морелос. Хард. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Доминик Палан (Чехия) – 6:3, 6:2

Путевку в полуфинал турнира в Морелосе Сачко разыграет во встрече с лидером посева – австралийцем Джеймсом Даквортом (№113 АТР).

По теме:
Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Поражение сборной, первая победа Свитолиной, помолвки Костюк и Киченок
Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
Виталий Сачко ATP Морелос
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19 апреля 2023, 23:01 0
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты

Команда украинского тренера сражается за титул

Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Теннис | 19 апреля 2023, 14:38 13
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол

Экс-третья ракетка мира в трех сетах уступила первой ракетке Дании

Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Теннис | 19.04.2023, 16:40
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Переговоры идут. В Саудовской Аравии хотят увидеть бой Усик - Фьюри
Бокс | 19.04.2023, 20:28
Переговоры идут. В Саудовской Аравии хотят увидеть бой Усик - Фьюри
Переговоры идут. В Саудовской Аравии хотят увидеть бой Усик - Фьюри
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Футбол | 19.04.2023, 09:45
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
19.04.2023, 01:46 2
Футбол
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
18.04.2023, 09:38 9
Бокс
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
19.04.2023, 00:30 3
Футбол
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
18.04.2023, 21:05 2
Футбол
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности