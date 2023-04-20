Лига чемпионов20 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:23
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ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
«Бавария» выбыла из Лиги чемпионов в противостоянии с «Ман Сити»
20 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:23
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В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).
Йозуа Киммих сравнял счет для «Баварии» с пенальти на 83-й минуте (1:1).
ГОЛ! 1:1. Киммих, 83 мин (пен)
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