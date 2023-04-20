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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:23
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1

ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти

«Бавария» выбыла из Лиги чемпионов в противостоянии с «Ман Сити»

20 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:23
120
1
ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

Йозуа Киммих сравнял счет для «Баварии» с пенальти на 83-й минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Киммих, 83 мин (пен)

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Бавария Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити Йозуа Киммих пенальти
Источник Sport.ua
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Igorrr
Тут велика заслуга Мане, як би не він то рахунок був 1:0
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