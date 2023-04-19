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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:47
332
0

ВИДЕО. Лаутаро и Корреа добили Бенфику, Интер идет в полуфинал ЛЧ

Миланская команда выходит в полуфинал Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:47
332
0
ВИДЕО. Лаутаро и Корреа добили Бенфику, Интер идет в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева при счете 1:1 во втором тайме оформили два гола силами Лаутаро и Корреа.

Счет по итогам двух матчей стал 5:1.

Гол Лаутаро

Гол Корреа

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Источник Sport.ua
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