ВИДЕО. Лаутаро и Корреа добили Бенфику, Интер идет в полуфинал ЛЧ

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева при счете 1:1 во втором тайме оформили два гола силами Лаутаро и Корреа.

Счет по итогам двух матчей стал 5:1.

Гол Лаутаро

Гол Корреа