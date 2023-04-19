Лига чемпионов19 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:47
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ВИДЕО. Лаутаро и Корреа добили Бенфику, Интер идет в полуфинал ЛЧ
Миланская команда выходит в полуфинал Лиги чемпионов
19 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:47
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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева при счете 1:1 во втором тайме оформили два гола силами Лаутаро и Корреа.
Счет по итогам двух матчей стал 5:1.
Гол Лаутаро
Гол Корреа
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