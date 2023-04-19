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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:46
559
0

ВИДЕО. Исправился за незабитый пенальти. Холанд провел 35-й гол в ЛЧ

Для достижения рубежа норвежцу понадобилось всего 27 матчей – рекорд

19 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:46
559
0
ВИДЕО. Исправился за незабитый пенальти. Холанд провел 35-й гол в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

Исправившись за незабитый пенальти, норвежец Эрлинг Холанд провел 35-й гол в ЛЧ (12 мячей в текущем сезоне). Для достижении такого показателя ему понадобилось всего 27 матчей – и это рекорд.

ГОЛ! 0:1. Холанд, 57 мин.

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Бавария Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Бавария - Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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