Лига чемпионов19 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:46
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ВИДЕО. Исправился за незабитый пенальти. Холанд провел 35-й гол в ЛЧ
Для достижения рубежа норвежцу понадобилось всего 27 матчей – рекорд
19 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:46
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В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).
Исправившись за незабитый пенальти, норвежец Эрлинг Холанд провел 35-й гол в ЛЧ (12 мячей в текущем сезоне). Для достижении такого показателя ему понадобилось всего 27 матчей – и это рекорд.
ГОЛ! 0:1. Холанд, 57 мин.
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