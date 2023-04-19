ВИДЕО. Красивая комбинация. Бенфика возродила интригу в матче с Интером

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» гости сумели сравнять счет (1:1) благодаря классной передаче и мощному удару головой от Аурснеса.

По сумме двух матчей Орлы пока уступают 1:3.