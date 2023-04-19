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  4. ВИДЕО. Красивая комбинация. Бенфика возродила интригу в матче с Интером
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 22:50 |
1028
0

ВИДЕО. Красивая комбинация. Бенфика возродила интригу в матче с Интером

Борьба еще не окончена

19 апреля 2023, 22:50 |
1028
0
ВИДЕО. Красивая комбинация. Бенфика возродила интригу в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» гости сумели сравнять счет (1:1) благодаря классной передаче и мощному удару головой от Аурснеса.

По сумме двух матчей Орлы пока уступают 1:3.

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Источник Sport.ua
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