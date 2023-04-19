Лига чемпионов19 апреля 2023, 22:50 |
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ВИДЕО. Красивая комбинация. Бенфика возродила интригу в матче с Интером
Борьба еще не окончена
19 апреля 2023, 22:50 |
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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» гости сумели сравнять счет (1:1) благодаря классной передаче и мощному удару головой от Аурснеса.
По сумме двух матчей Орлы пока уступают 1:3.
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