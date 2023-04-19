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Испания
19 апреля 2023, 22:11 |
234
0

Не только Бензема. Реал договорился о контрактах Винисиуса и Крооса

Лидеры продлевают контракты в конце сезона

19 апреля 2023, 22:11 |
234
0
Не только Бензема. Реал договорился о контрактах Винисиуса и Крооса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» вскоре объявит о подписании новых контрактов с полузащитником Тони Кроосом и форвардом Винисиусом Жуниором.

Контракт Крооса будет рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, после следующего сезона немецкий игрок завершит карьеру.

В нынешнем сезоне Тони провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. У Винисиуса 21 гол и 17 результативных передач в 46-ти встречах.

Ранее стало известно, что «Реал» продлит контракт форварда Карим Бензема до лета 2024 года. Вероятно, как и Кроос, Карим после этого покинет команду.

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Реал Мадрид Тони Кроос Карим Бензема Винисиус Жуниор
Источник Фабрицио Романо
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