Не только Бензема. Реал договорился о контрактах Винисиуса и Крооса

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» вскоре объявит о подписании новых контрактов с полузащитником Тони Кроосом и форвардом Винисиусом Жуниором.

Контракт Крооса будет рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, после следующего сезона немецкий игрок завершит карьеру.

В нынешнем сезоне Тони провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. У Винисиуса 21 гол и 17 результативных передач в 46-ти встречах.

Ранее стало известно, что «Реал» продлит контракт форварда Карим Бензема до лета 2024 года. Вероятно, как и Кроос, Карим после этого покинет команду.