Не только Бензема. Реал договорился о контрактах Винисиуса и Крооса
Лидеры продлевают контракты в конце сезона
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» вскоре объявит о подписании новых контрактов с полузащитником Тони Кроосом и форвардом Винисиусом Жуниором.
Контракт Крооса будет рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, после следующего сезона немецкий игрок завершит карьеру.
В нынешнем сезоне Тони провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. У Винисиуса 21 гол и 17 результативных передач в 46-ти встречах.
Ранее стало известно, что «Реал» продлит контракт форварда Карим Бензема до лета 2024 года. Вероятно, как и Кроос, Карим после этого покинет команду.
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