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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 19 апреля 2023, 21:41
1561
5

Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»

Эксперт не впечатлен финалом сезона

19 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 19 апреля 2023, 21:41
1561
5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
ФК Шахтер

Известный наставник Мирон Маркевич уверен, что конкуренты уже не настигнут «Шахтер» в битве за чемпионство УПЛ, а также остался разочарован игрой «Днепра-1».

– По-моему, чуда не случится. Все идет к тому, что награды высшей пробы достанутся «горнякам». И не потому, что они по классу превосходят своих визави, просто стабильнее и важно, что не теряют очков в поединках с соседями по турнирной таблице, ценность которых сразу растет.

– Вы намекаете на недавнего лидера – Днепр-1, который во второй части сезона уже успел проиграть Динамо и Заре?

– Если откровенно, то я был неприятно поражен тем, как медленно днепряне играли с луганчанами. Они забыли, что трусцой победы не одерживают! Хотя у подопечных Александра Кучера были неплохие шансы составить достойную конкуренцию Шахтеру, не производящему впечатление непобедимого даже на всеукраинской арене. А в еврокубках Шахтер команда скорее уровня участников Лиги конференций.

– Чем можно объяснить, что Днепр-1 умудрился растратить преимущество над Шахтером?

– Не исключен вариант, что днепряне переоценили свои силы, а запаса крепости не было. В конце концов, среди днепрян, кроме Артема Довбика, и выделить никого… Поэтому и могла выручить только максимальная настроенность в каждом матче, желание прыгнуть выше головы…

Вообще, как-то поймал себя на мысли, что подавляющее большинство отечественных команд одинаковые по стилю, никакого креатива, домашних заготовок… Взять хотя бы поединок последнего тура Рух – Динамо. Казалось бы, киевляне после двух побед подряд приложат немало усилий, чтобы деклассировать одного из аутсайдеров и обострят борьбу за место на пьедестале. Но во Львове Рух выглядел привлекательнее, и даже не представляю, что делать киевлянам с такой игрой в еврокубках, если они туда сумеют пробиться.

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Источник zbirna.com
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Комментарии 5
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BekXan
Всі питання по Дніпру-1 не до команди ,а керівництва і тренеру.
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+1
Andr88
Зато Динамо порадовало
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0
Троянец
Ингулец должен пройти в еврокубки 
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-3
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