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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 20:47
260
0

Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика

Италия проводит мощный еврокубковый сезон

19 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 20:47
260
0
Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine

В 22:00 начнется ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой». Первый матч миланская команда выиграла 2:0.

Если «Интер» сумеет пройти в полуфинал, то гарантирует участие итальянской команды в финале Лиги чемпионов, так как в 1/2 финала «Интер» сыграет с «Миланом».

Интер: Онана, Дюмфрис, Дармиан, Бастони, Ачерби, Димарко, Барелла, Брозович, Мхитарян, Лаутаро, Джеко

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо, Чикиньо, Флорентино, Рафа Силва, Жоау Мариу, Аурснес, Рамуш

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Интер Милан Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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