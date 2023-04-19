Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика

В 22:00 начнется ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой». Первый матч миланская команда выиграла 2:0.

Если «Интер» сумеет пройти в полуфинал, то гарантирует участие итальянской команды в финале Лиги чемпионов, так как в 1/2 финала «Интер» сыграет с «Миланом».

Интер: Онана, Дюмфрис, Дармиан, Бастони, Ачерби, Димарко, Барелла, Брозович, Мхитарян, Лаутаро, Джеко

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо, Чикиньо, Флорентино, Рафа Силва, Жоау Мариу, Аурснес, Рамуш

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.