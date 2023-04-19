Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS

Экс игрок ПФК «Сумы» Тарас Дурай проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил апелляционную жалобу футболиста без удовлетворения, а решение Апелляционного комитета УАФ от 1 декабря 2020 без изменений.

Отметим, что Дурай в 2019 году получил пожизненную дисквалификацию. Позже КДК УАФ изменил решение и запретил футболисту Тарасу Дураю осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на три года. Впоследствии Апелляционный комитет УАФ оставил решение КДК УАФ без изменений.