Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Дисквалификация Тараса Дурая осталась в силе
Экс игрок ПФК «Сумы» Тарас Дурай проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил апелляционную жалобу футболиста без удовлетворения, а решение Апелляционного комитета УАФ от 1 декабря 2020 без изменений.
Отметим, что Дурай в 2019 году получил пожизненную дисквалификацию. Позже КДК УАФ изменил решение и запретил футболисту Тарасу Дураю осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на три года. Впоследствии Апелляционный комитет УАФ оставил решение КДК УАФ без изменений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Чтобы остальным пример был.