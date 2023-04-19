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  4. Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 19:20 |
765
4

Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS

Дисквалификация Тараса Дурая осталась в силе

19 апреля 2023, 19:20 |
765
4
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
ПФК Сумы. Тарас Дурай

Экс игрок ПФК «Сумы» Тарас Дурай проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил апелляционную жалобу футболиста без удовлетворения, а решение Апелляционного комитета УАФ от 1 декабря 2020 без изменений.

Отметим, что Дурай в 2019 году получил пожизненную дисквалификацию. Позже КДК УАФ изменил решение и запретил футболисту Тарасу Дураю осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на три года. Впоследствии Апелляционный комитет УАФ оставил решение КДК УАФ без изменений.

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Сумы апелляция Тарас Дурай Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Jaime_Lannister
Грав колись за нашу Ниву. Добротний футболіст був.
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+1
Remark
На фронт или в тюрьму, догер е..ный!
Чтобы остальным пример был.
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0
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Октавий Фландрийский
А почему он не на зоне?
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-1
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