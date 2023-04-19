ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон
Она очень отличается от нынешнего
В сети появились фотографии нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон.
Экипировка выполнена в белом цвете с красными рукавами и полосами по бокам. Техническим партнером мюнхенского гранда является компания adidas.
В текущем сезоне домашний комплект формы «Баварии» выполнен в красном цвете c белыми горизонтальными полосками, гостевой – в белом c золотыми полосками и надписями.
«Бавария» идет в Бундеслиге на 1-м месте с 59-ю очками после 28 туров. Сегодня в 22:00 мюнхенцы сыграют за выход в полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
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