ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон

В сети появились фотографии нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными рукавами и полосами по бокам. Техническим партнером мюнхенского гранда является компания adidas.

В текущем сезоне домашний комплект формы «Баварии» выполнен в красном цвете c белыми горизонтальными полосками, гостевой – в белом c золотыми полосками и надписями.

«Бавария» идет в Бундеслиге на 1-м месте с 59-ю очками после 28 туров. Сегодня в 22:00 мюнхенцы сыграют за выход в полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».