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19 апреля 2023, 18:50 |
400
0

ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон

Она очень отличается от нынешнего

19 апреля 2023, 18:50 |
400
0
ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон
Footyheadlines

В сети появились фотографии нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными рукавами и полосами по бокам. Техническим партнером мюнхенского гранда является компания adidas.

В текущем сезоне домашний комплект формы «Баварии» выполнен в красном цвете c белыми горизонтальными полосками, гостевой – в белом c золотыми полосками и надписями.

«Бавария» идет в Бундеслиге на 1-м месте с 59-ю очками после 28 туров. Сегодня в 22:00 мюнхенцы сыграют за выход в полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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Источник Footyheadlines
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