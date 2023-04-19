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  4. 3 года назад его сватали в Динамо. Хорватский тренер возглавил Трабзонспор
Турция
19 апреля 2023, 18:29 |
742
2

3 года назад его сватали в Динамо. Хорватский тренер возглавил Трабзонспор

Ненад Бьелица возглавил турецкий клуб

19 апреля 2023, 18:29 |
742
2
3 года назад его сватали в Динамо. Хорватский тренер возглавил Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Ненад Бьелица

Турецкий «Трабзонспор» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Ненада Бьелицы. Контракт с 51-летним хорватским специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Предыдущим местом работы Бьелицы был «Осиек». Тренер известен прежде всего по работе с «Динамо» Загреб в 2018 – 2020 годах.

«Трабзонспор» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции с 45 очками в активе.

В 2020 году была информация об интересе к Бьелице со стороны «Динамо» Киев, но украинский клуб тогда сделал выбор в пользу Мирчи Луческу.

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Трабзонспор Ненад Бьелица
Источник ФК Трабзонспор
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Remark
Жесть... так сватали, что я впервые о нем услышал. Сначала хотел написать "кто это?". А потом посмотрел на фото и ... вопрос не поменялся)
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