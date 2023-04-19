3 года назад его сватали в Динамо. Хорватский тренер возглавил Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Ненада Бьелицы. Контракт с 51-летним хорватским специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Предыдущим местом работы Бьелицы был «Осиек». Тренер известен прежде всего по работе с «Динамо» Загреб в 2018 – 2020 годах.

«Трабзонспор» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции с 45 очками в активе.

В 2020 году была информация об интересе к Бьелице со стороны «Динамо» Киев, но украинский клуб тогда сделал выбор в пользу Мирчи Луческу.