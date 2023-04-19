Майкл ОУЭН: «Челси нужно сократить свой состав»
Легендарный форвард – о проблемах «Челси»
Легендарный английский форвард Майкл Оуэн назвал главные причины неудач «Челси» в нынешнем сезоне:
«Они имеют ряд отличных игроков. Это невероятно талантливая команда. Думаю, у них есть фундамент для всего. Но они сделали обратное тому, как надо было действовать. Они просто взяли и купили каждого, и теперь у них есть большая проблема.
Думаю, первым делом им нужно сократить свой состав. Это истощает тренера. Я уверен в этом. Я спрашивал Фрэнка Лэмпарда об этом до матча. Когда ты приезжаешь на тренировочную базу, тебе приходится работать более чем с 30 игроками. Это изматывает.
Невероятно, как дорого им будет стоить эта ошибка, потому что теперь им нужно избавиться от этих игроков. Некоторые игроки не захотят уходить и им придется заплатить, чтобы они ушли. Это по-настоящему дорогая ошибка».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Автор дубля Родриго получил от WhoScored оценку 8.9
Мохаммед Хамад заявил, что украинский специалист намерен остаться в «Аль-Айне»