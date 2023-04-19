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  4. Майкл ОУЭН: «Челси нужно сократить свой состав»
Англия
19 апреля 2023, 18:07 |
744
4

Майкл ОУЭН: «Челси нужно сократить свой состав»

Легендарный форвард – о проблемах «Челси»

19 апреля 2023, 18:07 |
744
4
Майкл ОУЭН: «Челси нужно сократить свой состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Легендарный английский форвард Майкл Оуэн назвал главные причины неудач «Челси» в нынешнем сезоне:

«Они имеют ряд отличных игроков. Это невероятно талантливая команда. Думаю, у них есть фундамент для всего. Но они сделали обратное тому, как надо было действовать. Они просто взяли и купили каждого, и теперь у них есть большая проблема.

Думаю, первым делом им нужно сократить свой состав. Это истощает тренера. Я уверен в этом. Я спрашивал Фрэнка Лэмпарда об этом до матча. Когда ты приезжаешь на тренировочную базу, тебе приходится работать более чем с 30 игроками. Это изматывает.

Невероятно, как дорого им будет стоить эта ошибка, потому что теперь им нужно избавиться от этих игроков. Некоторые игроки не захотят уходить и им придется заплатить, чтобы они ушли. Это по-настоящему дорогая ошибка».

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Майкл Оуэн Челси
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Wlad West
Ты на кого, сволочь, намекаешь?
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-1
Yura Юрий
прям таки "легендарный"....поиграл на уровне в Ливере пару лет и все
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-3
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