Майкл ОУЭН: «Челси нужно сократить свой состав»

Легендарный английский форвард Майкл Оуэн назвал главные причины неудач «Челси» в нынешнем сезоне:

«Они имеют ряд отличных игроков. Это невероятно талантливая команда. Думаю, у них есть фундамент для всего. Но они сделали обратное тому, как надо было действовать. Они просто взяли и купили каждого, и теперь у них есть большая проблема.

Думаю, первым делом им нужно сократить свой состав. Это истощает тренера. Я уверен в этом. Я спрашивал Фрэнка Лэмпарда об этом до матча. Когда ты приезжаешь на тренировочную базу, тебе приходится работать более чем с 30 игроками. Это изматывает.

Невероятно, как дорого им будет стоить эта ошибка, потому что теперь им нужно избавиться от этих игроков. Некоторые игроки не захотят уходить и им придется заплатить, чтобы они ушли. Это по-настоящему дорогая ошибка».