Ключевой хавбек ПСЖ восстановился после травмы

«ПСЖ» официально сообщил о том, что полузащитник команды Марко Верратти восстановился после травмы и работает в общей группе парижан.

У Верратти было повреждение подколенного сухожилия. В предыдущий раз 30-летний итальянец выходил на поле 2 апреля в матче против «Лиона» (поражение 0:1), после чего пропустил матчи против «Ниццы» и «Ланса» (победы 2:0 и 3:1 соответственно).

В нынешнем сезоне на счету Верратти 1 ассист в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.