Франция19 апреля 2023, 16:44 |
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Ключевой хавбек ПСЖ восстановился после травмы
Марко Верратти снова тренируется с командой
19 апреля 2023, 16:44 |
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«ПСЖ» официально сообщил о том, что полузащитник команды Марко Верратти восстановился после травмы и работает в общей группе парижан.
У Верратти было повреждение подколенного сухожилия. В предыдущий раз 30-летний итальянец выходил на поле 2 апреля в матче против «Лиона» (поражение 0:1), после чего пропустил матчи против «Ниццы» и «Ланса» (победы 2:0 и 3:1 соответственно).
В нынешнем сезоне на счету Верратти 1 ассист в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.
🔜#SCOPSG pic.twitter.com/0eRx8S2g61— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2023
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