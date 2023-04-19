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  4. Ключевой хавбек ПСЖ восстановился после травмы
Франция
19 апреля 2023, 16:44 |
347
0

Ключевой хавбек ПСЖ восстановился после травмы

Марко Верратти снова тренируется с командой

19 апреля 2023, 16:44 |
347
0
Ключевой хавбек ПСЖ восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

«ПСЖ» официально сообщил о том, что полузащитник команды Марко Верратти восстановился после травмы и работает в общей группе парижан.

У Верратти было повреждение подколенного сухожилия. В предыдущий раз 30-летний итальянец выходил на поле 2 апреля в матче против «Лиона» (поражение 0:1), после чего пропустил матчи против «Ниццы» и «Ланса» (победы 2:0 и 3:1 соответственно).

В нынешнем сезоне на счету Верратти 1 ассист в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Марко Верратти ПСЖ травма
Источник ФК ПСЖ
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