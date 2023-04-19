ФТУ отреагировала на указ Минспорта о запрете участия на турнирах с рф и рб

Федерация тенниса Украины опубликовала официальное заявление на своем сайте, отреагировав на указ Министерства молодежи и спорта о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в международных соревнованиях, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены.

«Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей российской федерации и республики беларусь от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии российской федерации против Украины в среде спортивного сообщества.

Федерация тенниса Украины согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет отправлять официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители российской федерации и республики беларусь.

Федерация тенниса Украины планирует отправлять официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство. Сейчас в этих соревнованиях не планируется участие представителей российской федерации и республики беларусь. Если ситуация изменится, и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены», – говорится в заявлении Федерации тенниса Украины.