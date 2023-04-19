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  4. Ваншельбойм и Белинский стартовали с побед на турнирах ITF
ITF
19 апреля 2023, 16:02 |
79
0

Ваншельбойм и Белинский стартовали с побед на турнирах ITF

Эрик выиграл матч первого круга в Сплите, Вячеслав – в Анталье

19 апреля 2023, 16:02 |
79
0
Ваншельбойм и Белинский стартовали с побед на турнирах ITF
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский победно стартовали на турнирах ITF и Хорватии и Турции.

Эрик на 25-тысячнике в Сплите обыграл Николу Башича из Хорватии, который получил уайлд-кард от организаторов.

Вячеслав на 15-тысячнике в Анталье оказался сильнее Кристиана Тамма из Эстонии.

Сплит. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Никола Башич (Хорватия, WC) – 6:3, 6:2

Анталья. Первый круг
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Кристиан Тамм (Эстония) – 6:4, 6:0

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Эрик Ваншельбойм Вячеслав Белинский ITF Сплит ITF Анталья
Источник Sport.ua
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