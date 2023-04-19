Ваншельбойм и Белинский стартовали с побед на турнирах ITF

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский победно стартовали на турнирах ITF и Хорватии и Турции.

Эрик на 25-тысячнике в Сплите обыграл Николу Башича из Хорватии, который получил уайлд-кард от организаторов.

Вячеслав на 15-тысячнике в Анталье оказался сильнее Кристиана Тамма из Эстонии.

Сплит. Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Никола Башич (Хорватия, WC) – 6:3, 6:2

Анталья. Первый круг

Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Кристиан Тамм (Эстония) – 6:4, 6:0