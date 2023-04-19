Манчестер Сити готовит новый контракт для Холанда

«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время предложить новый контракт лидеру атак команды Эрлингу Холанду. Клаусула в размере 150 миллионов фунтов, прописанная в контракте, была отменена.

Она могла вступить в действие летом 2024 года, но была привязана к будущему главного тренера команды Пепа Гвардиолы. В ноябре прошлого года Гвардиола свой контракт продлил, и пнукт из отступных в контракте Холанда убрали.

Норвежский форвард открыт к переговорам по новому контракту в «Сити». Ранее он мечтал перейти в «Реал», но сейчас готов остаться в своем нынешнем клубе.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 47 голов и 6 ассистов в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.