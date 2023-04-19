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Англия
19 апреля 2023, 15:42 |
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0

Манчестер Сити готовит новый контракт для Холанда

Сам форвард также хочет остаться в клубе

19 апреля 2023, 15:42 |
430
0
Манчестер Сити готовит новый контракт для Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время предложить новый контракт лидеру атак команды Эрлингу Холанду. Клаусула в размере 150 миллионов фунтов, прописанная в контракте, была отменена.

Она могла вступить в действие летом 2024 года, но была привязана к будущему главного тренера команды Пепа Гвардиолы. В ноябре прошлого года Гвардиола свой контракт продлил, и пнукт из отступных в контракте Холанда убрали.

Норвежский форвард открыт к переговорам по новому контракту в «Сити». Ранее он мечтал перейти в «Реал», но сейчас готов остаться в своем нынешнем клубе.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 47 голов и 6 ассистов в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд продление контракта
Источник The Athletic
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