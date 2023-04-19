Соболева завершила выступления на турнире в Словении, проиграв испанке

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 592) завершила выступления на грунтовом 60-тысячнике в Копере (Словения).

В 1/16 финала турнира украинка в двух сетах проиграла Джессике Бузас Манейро (Испания, WTA 183) за 1 час и 55 минут.

ITF W60 Копер. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Джессика Бузас Манейро (Испания) [11] – 3:6, 5:7

Анастасия стартовала на этих соревнованиях с квалификации. В отборе украинка выиграла у Хрдинковой и Тодони, а в 1/32 финала турнира – у Турати.