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  4. Соболева завершила выступления на турнире в Словении, проиграв испанке
ITF
19 апреля 2023, 13:08 |
109
0

Соболева завершила выступления на турнире в Словении, проиграв испанке

Анастасия не смогла справиться с Джессикой Бузас Манейро

19 апреля 2023, 13:08 |
109
0
Соболева завершила выступления на турнире в Словении, проиграв испанке
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 592) завершила выступления на грунтовом 60-тысячнике в Копере (Словения).

В 1/16 финала турнира украинка в двух сетах проиграла Джессике Бузас Манейро (Испания, WTA 183) за 1 час и 55 минут.

ITF W60 Копер. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Джессика Бузас Манейро (Испания) [11] – 3:6, 5:7

Анастасия стартовала на этих соревнованиях с квалификации. В отборе украинка выиграла у Хрдинковой и Тодони, а в 1/32 финала турнира – у Турати.

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Анастасия Соболева Джессика Бузас Манейро ITF Копер
Источник Sport.ua
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