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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 11:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 11:09
109
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Нам нужно помешать Бенфике своей работоспособностью»

Наставник «Интера» – о повторной игре ЛЧ с «Бенфикой»

19 апреля 2023, 11:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 11:09
109
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Нам нужно помешать Бенфике своей работоспособностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского клуба «Интер» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Напомним, в первой игре «нерадзурри» добились победы в Португалии со счетом 2:0.

«Мы знаем, насколько хорош соперник. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.

Мы знаем сильные стороны «Бенфики». У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что «Бенфика» много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.

Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд. Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента», – поделился Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лига чемпионов Бенфика Интер - Бенфика
Источник УЕФА
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