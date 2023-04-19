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19 апреля 2023, 11:32 |
364
0

Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»

Экс-игрок сборной Украины ответил своим подписчикам из россии

19 апреля 2023, 11:32 |
364
0
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
Instagram. Александр Алиев

Экс-игрок сборной Украины и киевского футбольного клуба «Динамо» Александр Алиев ответил своим подписчиком из россии в Instagram.

Алиев сделал репост к себе в сториз видео, где он и другие ветераны «Динамо» обращается к президенту МОК Томасу Баху с просьбой отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024.

После этого ему написал один из подписчиков: «С##а, спорт вне политики. Ты сам в россии играл». Алиев сделал скриншот переписки и опубликовал к себе в сториз со словами:

«А вот и петушки закукарекали. Спорт у них в не политики. А вы, спортсмены, что-то сказали за войну, или, чучело, только и можете об*******я? Кукарекайте своем х***у».

Затем Алиев записал видеообращение:

«Всем привет. Хочу сказать о том видео, которое я выставил к себе на страницу относительно отстранения российских спортсменов от всех международных игр.

Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал то, чтобы их лишили всех международных игр, а тем более Олимпийских. Там должны участвовать наши спортсмены, которые будут прославлять Украину.

А вы россияне, можете устроить у себя там, б***ь, Олимпиаду москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А будет вам их вешать ваш путин, если доживет. Так что кукарекайте дальше, русня».

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Александр Алиев Динамо Киев дисквалификация россии Томас Бах российско-украинская война Олимпийские игры 2024
Источник Instagram
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