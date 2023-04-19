Клара Таусон – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В первом раунде украинка сыграет с Кларой Таусон (Дания, WTA 132). Девушки откроют игровой день на португальском 100-тысячнике. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марго Рувруа (WTA 309) или Линды Носоковой (WTA 53).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА