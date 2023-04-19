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  4. Клара Таусон – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
19 апреля 2023, 09:59 |
409
3

Клара Таусон – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунде на турнире в Оэйраше

19 апреля 2023, 09:59 |
409
3
Клара Таусон – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Элина Свитолина

19 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В первом раунде украинка сыграет с Кларой Таусон (Дания, WTA 132). Девушки откроют игровой день на португальском 100-тысячнике. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марго Рувруа (WTA 309) или Линды Носоковой (WTA 53).

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Науменко
Клара сильніша за попередніх суперниць.
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rozalievka
Ну что Победит хоть в одном сете?
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