ITF19 апреля 2023, 09:59 |
409
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Клара Таусон – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунде на турнире в Оэйраше
19 апреля 2023, 09:59 |
409
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19 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В первом раунде украинка сыграет с Кларой Таусон (Дания, WTA 132). Девушки откроют игровой день на португальском 100-тысячнике. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марго Рувруа (WTA 309) или Линды Носоковой (WTA 53).
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Комментарии 3
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Клара сильніша за попередніх суперниць.
Ну что Победит хоть в одном сете?
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