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19 апреля 2023, 09:05 |
1480
0

ФОТО. Клуб Бэкхема устроил фотосессию девушки в бикини в океане с акулами

«Интер» Майами выпустил специальную футболку из трикотажа в коллаборации с Adidas

19 апреля 2023, 09:05 |
1480
0
ФОТО. Клуб Бэкхема устроил фотосессию девушки в бикини в океане с акулами
Интер Майами

Американский футбольный клуб «Интер Майами», который принадлежит легендарному экс-игрок Дэвид Бекхэма, провел фотоссесию девушки на дне океана.

«Интер» Майами выпустил специальную футболку из джерси (трикотажа) в коллаборации с Adidas ко Дню Земли (22 апреля).

«Здоровый океан = здоровая планета. Представляем джерси «Интер Майами» x adidas One Planet», – подписала фотосессию пресс-служба клуба в Instagram.

Также в соцсетях «цапли» поделились и видео со съемок:

«Мы привлекли подводного фотографа Джейсона Вашингтона, профессионального фридайвера Корал Томоасик и продюсера подводной съемки Джеймса Гибба для создания реальных изображений с большой акулой-молотом, рифовыми акулами и акулами-няньками, чтобы привлечь внимание к тому, что для того, чтобы иметь здоровую планету, нам нужен здоровый, свободный от пластика океан с биоразнообразием», – подписано видео.

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Дэвид Бекхэм фото Интер Майами
Источник Sport.ua
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