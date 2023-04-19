ФОТО. Клуб Бэкхема устроил фотосессию девушки в бикини в океане с акулами

Американский футбольный клуб «Интер Майами», который принадлежит легендарному экс-игрок Дэвид Бекхэма, провел фотоссесию девушки на дне океана.

«Интер» Майами выпустил специальную футболку из джерси (трикотажа) в коллаборации с Adidas ко Дню Земли (22 апреля).

«Здоровый океан = здоровая планета. Представляем джерси «Интер Майами» x adidas One Planet», – подписала фотосессию пресс-служба клуба в Instagram.

Также в соцсетях «цапли» поделились и видео со съемок:

«Мы привлекли подводного фотографа Джейсона Вашингтона, профессионального фридайвера Корал Томоасик и продюсера подводной съемки Джеймса Гибба для создания реальных изображений с большой акулой-молотом, рифовыми акулами и акулами-няньками, чтобы привлечь внимание к тому, что для того, чтобы иметь здоровую планету, нам нужен здоровый, свободный от пластика океан с биоразнообразием», – подписано видео.