Лига чемпионов19 апреля 2023, 08:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Важные события во всех видах спорта
19 апреля 2023, 08:45 |
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В среду, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Ингулец – Рух
22:00 Бавария – Манчестер Сити
22:00 Интер – Бенфика
ТЕННИС
12:00 Клара Таусон – Элина Свитолина
БАСКЕТБОЛ
19:00 Прометей – Промитеас
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Комментарии 4
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Админы спорт юа!! С какого перепугу.. вы удаляете мои отзывы? Что там не так написано?? Или что я нарушил в том комментарии что вы беспределом занимаетесь?? Кто вам дает право удалять нормальные отзывы?? Было написано по факту!! Что Париматч были мошенникам!! Мне выигрыш так и не отдали они.. ввесто тог8о заблочили мой акаунт с деньгами.. посылаясь на то что они так хотят!! Фафбет тоже самое... мутные типы!! Вот и Рекомендую нормальным трудовым людям чесно поиграть после работы .. что бы их не кидали!! А поиграть честно можно толко на VBET!! Этот отзыв тоже удалите.. ?))
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