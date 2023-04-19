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19 апреля 2023, 08:45 |
177
4

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

Важные события во всех видах спорта

19 апреля 2023, 08:45 |
177
4
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Ингулец – Рух

Favbet 2.62 – 2.75 – 3.30

22:00 Бавария – Манчестер Сити

Favbet 2.72 – 3.94 – 2.54

22:00 Интер – Бенфика

Favbet 2.16 – 3.56 – 3.66

ТЕННИС

12:00 Клара Таусон – Элина Свитолина

Favbet 1.78 – 1.93

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Промитеас

Favbet 1.31 – 3.56

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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rozalievka
Админы спорт юа!! С какого перепугу.. вы удаляете мои отзывы? Что там не так написано?? Или что я нарушил в том комментарии что вы беспределом занимаетесь?? Кто вам дает право удалять нормальные отзывы??  Было написано по факту!! Что Париматч были мошенникам!! Мне выигрыш так и не отдали они.. ввесто тог8о заблочили мой акаунт с деньгами.. посылаясь на то что они так хотят!!  Фафбет тоже самое... мутные типы!! Вот и Рекомендую нормальным трудовым людям чесно поиграть после работы .. что бы их не кидали!!  А поиграть честно можно толко на VBET!! Этот отзыв тоже удалите.. ?))
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