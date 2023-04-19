СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

В среду, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Ингулец – Рух

2.62 – 2.75 – 3.30

22:00 Бавария – Манчестер Сити

2.72 – 3.94 – 2.54

22:00 Интер – Бенфика

2.16 – 3.56 – 3.66

ТЕННИС

12:00 Клара Таусон – Элина Свитолина

1.78 – 1.93

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Промитеас

1.31 – 3.56