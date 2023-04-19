ПИХАЛЕНОК: «Много эмоций в матчах, потому что мы боремся за чемпионство»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок прокомментировал итоги матча 21-го тура УПЛ против луганской «Зари» (1:2):

– Александр, какие эмоции после матча?

– Не удалось набрать очков, мы, к сожалению, проиграли. На мой взгляд, был хороший матч с обеих сторон, но сопернику удалось забить первыми, а нам – нет. А в такой игре это очень важно. Надо забивать свои моменты. При счете 1:0 у нас тоже был очень хороший момент, когда мы могли восстановить равновесие, но не забили и получили гол в собственные ворота. А после этого уже тяжело было отыграться.

– «Заря» сразу сильно побежала вперед, забила гол, отмененный из-за офсайда. Вы такого не ожидали?

– Мы знали, что они так начнут, но это футбол: знать и выполнять – это две разные вещи. А после отмененного гола мы уже перехватили инициативу, и нам просто нужно было забивать в первом тайме.

– А почему не забили?

– Когда надо было бить – мы не били, а когда нужно было где-то покатить, то били – все наоборот делали. Это и привело к такому счёту. Каждый матч – это мини-история. Такое бывает, что в других матчах все получалось, а сегодня не сложилось. Такое бывает, это футбол.

– Показалось, что команда нервничала при завершении атак, что-то кричали там в чужой штрафной площадке. Давит ли на команду то, что вы в чемпионской гонке и нужно давать результат?

– Где-то, может, немного и есть такое, но мы эти эмоции отдаем в матче, потому что мы и боремся за чемпионство. В этих эмоциях ничего плохого не вижу.