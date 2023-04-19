Франция19 апреля 2023, 05:00 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:33
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ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя
Форма Celebration посвящена 30-летию победы французского клуба в ЛЧ 1992/93
19 апреля 2023, 05:00 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:33
699
0
Украинский хавбек Руслан Малиновский презентовал специальную игровую форму «Марселя».
Руслан принял участие в презентации формы Celebration, которая посвящена 30-летию победы французского клуба в ЛЧ 1992/93.
В финале Лиги чемпионов в 1993 году «Марсель» обыграл итальянский «Милан» со счетом 1:0.
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