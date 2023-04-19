ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя

Украинский хавбек Руслан Малиновский презентовал специальную игровую форму «Марселя».

Руслан принял участие в презентации формы Celebration, которая посвящена 30-летию победы французского клуба в ЛЧ 1992/93.

В финале Лиги чемпионов в 1993 году «Марсель» обыграл итальянский «Милан» со счетом 1:0.