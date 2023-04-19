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  4. ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя
Франция
19 апреля 2023, 05:00 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:33
699
0

ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя

Форма Celebration посвящена 30-летию победы французского клуба в ЛЧ 1992/93

19 апреля 2023, 05:00 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:33
699
0
ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя
ФК Марсель

Украинский хавбек Руслан Малиновский презентовал специальную игровую форму «Марселя».

Руслан принял участие в презентации формы Celebration, которая посвящена 30-летию победы французского клуба в ЛЧ 1992/93.

В финале Лиги чемпионов в 1993 году «Марсель» обыграл итальянский «Милан» со счетом 1:0.

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Марсель игровая форма Руслан Малиновский фото
Источник ФК Марсель
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