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  4. Шанс для Наполи. Хвича не забил с пенальти. Второй нереализованный за матч
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:29
1236
0

Шанс для Наполи. Хвича не забил с пенальти. Второй нереализованный за матч

На 82-й минуте голкипер «Милана» Майк Меньян спас свою команду

18 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:29
1236
0
Шанс для Наполи. Хвича не забил с пенальти. Второй нереализованный за матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 82-й минуте при счете 0:1 «Наполи» упустил шанс вернуться в борьбу.

Хвича Кварацхелия не забил пенальти в ворота «Милана». Голкипер Майк Меньян спас россонери от гола.

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Милан Наполи пенальти видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Милан Майк Меньян Хвича Кварацхелия
Источник Sport.ua
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