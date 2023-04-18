Шанс для Наполи. Хвича не забил с пенальти. Второй нереализованный за матч

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 82-й минуте при счете 0:1 «Наполи» упустил шанс вернуться в борьбу.

Хвича Кварацхелия не забил пенальти в ворота «Милана». Голкипер Майк Меньян спас россонери от гола.