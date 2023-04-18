Лига чемпионов18 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:29
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Шанс для Наполи. Хвича не забил с пенальти. Второй нереализованный за матч
На 82-й минуте голкипер «Милана» Майк Меньян спас свою команду
18 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:29
1236
0
Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
На 82-й минуте при счете 0:1 «Наполи» упустил шанс вернуться в борьбу.
Хвича Кварацхелия не забил пенальти в ворота «Милана». Голкипер Майк Меньян спас россонери от гола.
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