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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:46 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:09
540
0

ВИДЕО. Родриго оформил дубль и поставил жирную точку в игре Челси и Реала

Бразилец записал на свой счет второй гол на 80-й минуте матча

18 апреля 2023, 23:46 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:09
540
0
ВИДЕО. Родриго оформил дубль и поставил жирную точку в игре Челси и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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На 58-й минуте счет в матче был открыт благодаря голу Родриго. Бразилец на правом фланге проскочил Чалобу, отдал пас на линии вратарской на Бензема. Тот не попал по мячу, но на дальней штанге его подобрал Винисиус, который отдал пас снова на Родриго и тот с нескольких метров расстрелял Кепу.

Но на этом Родриго не остановился. На 80-й минуте бразильский нападающий оформил дубль после передачи Федерико Вальверде. Уругваец проскочил двух защитников, слева от лицевой выкатил на пустые ворота Родриго, издевательски выдержавший паузу и с метра вложивший мяч в сетку.

ВИДЕО. Родриго оформил дубль и поставил жирную точку в игре Челси и Реала

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Реал Мадрид Челси видео голов и обзор Родриго Гоес Лига чемпионов Челси - Реал Федерико Вальверде
Источник Sport.ua
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