Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин также остался в запасе.

На 58-й минуте счет в матче был открыт благодаря голу Родриго. Бразилец на правом фланге проскочил Чалобу, отдал пас на линии вратарской на Бензема. Тот не попал по мячу, но на дальней штанге его подобрал Винисиус, который отдал пас снова на Родриго и тот с нескольких метров расстрелял Кепу.

ВИДЕО. Челси давил, но забил Реал. Родриго похоронил лондонцев?