Лига чемпионов18 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
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ВИДЕО. Суперслалом от Леау. Жиру исправился и забил в ворота Наполи
На 43-м минуте «Милан» вышел вперед в ответном матче 1/4 финала
18 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
47
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Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
Не реализовав пенальти, Оливье Жиру сумел исправиться и забить с игры для «Милана» в конце первого тайма.
Фактически гол сделал Рафаэл Леау, который протянул мяч из центра поля, обыграв нескольких соперников и отдал пас-конфету на Оливье Жиру. Тот не имел права промахнуться.
ГОЛ! 1:0. Жиру, 43 мин.
Видео гола ожидается
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