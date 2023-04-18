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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
47
0

ВИДЕО. Суперслалом от Леау. Жиру исправился и забил в ворота Наполи

На 43-м минуте «Милан» вышел вперед в ответном матче 1/4 финала

18 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
47
0
ВИДЕО. Суперслалом от Леау. Жиру исправился и забил в ворота Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

Не реализовав пенальти, Оливье Жиру сумел исправиться и забить с игры для «Милана» в конце первого тайма.

Фактически гол сделал Рафаэл Леау, который протянул мяч из центра поля, обыграв нескольких соперников и отдал пас-конфету на Оливье Жиру. Тот не имел права промахнуться.

ГОЛ! 1:0. Жиру, 43 мин.

Видео гола ожидается

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Милан Наполи Оливье Жиру видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Милан Рафаэл Леау
Источник Sport.ua
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