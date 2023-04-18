ATP18 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:45
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Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Виталий в двух сетах выиграл у Матиаса Франка Дескотте
18 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:45
210
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 292) успешно стартовал на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).
В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиаса Франка Дескотте (Аргентина, ATP 434) за 1 час и 16 минут.
ATP челленджер Морелос. Хард. 1/16 финала
Виталий Сачко (Украина) – Матиас Франк Дескотте (Аргентина) [Q] – 6:2, 6:1
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде турнира в Морелосе Сачко сыграет с чехом Домиником Паланом.
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