Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 292) успешно стартовал на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).

В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиаса Франка Дескотте (Аргентина, ATP 434) за 1 час и 16 минут.

ATP челленджер Морелос. Хард. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Матиас Франк Дескотте (Аргентина) [Q] – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде турнира в Морелосе Сачко сыграет с чехом Домиником Паланом.