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ATP
18 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:45
210
0

Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике

Виталий в двух сетах выиграл у Матиаса Франка Дескотте

18 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:45
210
0
Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 292) успешно стартовал на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).

В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиаса Франка Дескотте (Аргентина, ATP 434) за 1 час и 16 минут.

ATP челленджер Морелос. Хард. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Матиас Франк Дескотте (Аргентина) [Q] – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде турнира в Морелосе Сачко сыграет с чехом Домиником Паланом.

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Виталий Сачко ATP Морелос
Источник Sport.ua
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