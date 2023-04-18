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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 21:05 |
2974
2

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»

Главный тренер киевского «Динамо» ответил на вечный вопрос

18 апреля 2023, 21:05 |
2974
2
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу ответил на сложный, и в тоже время риторический вопрос о том, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду?

«Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он преображается в работе с мячом. Роналду – тоже великий, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и большой талант».

Месси сейчас выступает за французский «ПСЖ», а Роналду – за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Мирча Луческу Динамо Киев
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Springfield
Я думал он скажет :  Конечно Георге Хаджи!
Это который забил победный гол за Стяуа в ворота Чанова из Динамо, когда играли за Суперкубок УЕФА.
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