Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу ответил на сложный, и в тоже время риторический вопрос о том, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду?

«Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он преображается в работе с мячом. Роналду – тоже великий, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и большой талант».

Месси сейчас выступает за французский «ПСЖ», а Роналду – за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.