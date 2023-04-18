Украина. Премьер лига18 апреля 2023, 21:05 |
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Главный тренер киевского «Динамо» ответил на вечный вопрос
18 апреля 2023, 21:05 |
2974
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу ответил на сложный, и в тоже время риторический вопрос о том, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду?
«Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он преображается в работе с мячом. Роналду – тоже великий, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и большой талант».
Месси сейчас выступает за французский «ПСЖ», а Роналду – за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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Это который забил победный гол за Стяуа в ворота Чанова из Динамо, когда играли за Суперкубок УЕФА.