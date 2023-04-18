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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:00
592
0

Осимхен выйдет в основе. Стартовые составы на матч Наполи – Милан

18 апреля в 22:00 состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 18 апреля 2023, 21:00
592
0
Осимхен выйдет в основе. Стартовые составы на матч Наполи – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан». Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

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Осимхен выйдет в основе. Стартовые составы на матч Наполи – Милан

У хозяев поля в основном составе выйдет форвард Виктор Осимхен, который восстановился после травмы.

«Наполи»: Мерет, Жуан Жезус, Марио Руй, Ррахмани, Зелиньски, Ндомбеле, Ди Лоренцо, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Кьер, Беннасер, Тонали, Крунич, Браим Диас, Рафаэл Леау, Жиру.

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Милан Наполи стартовые составы Лига чемпионов Наполи - Милан Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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