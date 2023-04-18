Осимхен выйдет в основе. Стартовые составы на матч Наполи – Милан
18 апреля в 22:00 состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 18 апреля, в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан». Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Осимхен выйдет в основе. Стартовые составы на матч Наполи – Милан
У хозяев поля в основном составе выйдет форвард Виктор Осимхен, который восстановился после травмы.
«Наполи»: Мерет, Жуан Жезус, Марио Руй, Ррахмани, Зелиньски, Ндомбеле, Ди Лоренцо, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Кьер, Беннасер, Тонали, Крунич, Браим Диас, Рафаэл Леау, Жиру.
📃 I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#NapoliMilan #UCL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 18, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YAI7iFFCxG
Here we go! 🚨👇#NapoliMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/dWCJewAeZq— AC Milan (@acmilan) April 18, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Американец все еще думает о боях в ринге