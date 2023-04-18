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  4. Просьба Тухеля. Бавария нацелилась на звезду Ювентуса
Германия
18 апреля 2023, 19:59 |
587
1

Просьба Тухеля. Бавария нацелилась на звезду Ювентуса

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии

18 апреля 2023, 19:59 |
587
1
Просьба Тухеля. Бавария нацелилась на звезду Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже сейчас работает над усилением состава команды на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, одна из просьб Тухеля к руководству «Баварии» – подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Интерес к 25-летнему итальянцу обусловлен в том числе и неопределенностью по поводу будущего Лероя Сане.

В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 4 ассиста в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Томас Тухель Бавария Федерико Кьеза Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Calciomercatoweb.it
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Комментарии 1
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ortomir
В Баварії вінгерів мало? Навіть Гнабрі в центр нападу пхають. Центрфорвард потрібен, заміна Роберту. Тухель щось покурює, напевно.
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