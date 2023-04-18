Просьба Тухеля. Бавария нацелилась на звезду Ювентуса

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже сейчас работает над усилением состава команды на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, одна из просьб Тухеля к руководству «Баварии» – подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Интерес к 25-летнему итальянцу обусловлен в том числе и неопределенностью по поводу будущего Лероя Сане.

В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 4 ассиста в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.