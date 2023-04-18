Начал защиту титула. Алькарас разгромил португальца на турнире в Барселоне
Второй номер рейтинга АТР уверенно обыграл Нуно Боргеса
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
В 1/16 финала соревнований 19-летний испанец уверенно обыграл Нуно Боргеса (Португалия, АТР 79) в двух сетах за 1 час и 4 минуты.
АТР 500 Барселона. Грунт. 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испаня) [1] – Нуно Боргес (Португалия) – 6:3, 6:1
В следующем раунде Карлос сыграет с победителем испанского дерби Бернабе Сапата Миральес – Роберто Баутиста-Агут.
В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Барселоны.
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