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ATP
18 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2023, 19:28
106
0

Начал защиту титула. Алькарас разгромил португальца на турнире в Барселоне

Второй номер рейтинга АТР уверенно обыграл Нуно Боргеса

18 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2023, 19:28
106
0
Начал защиту титула. Алькарас разгромил португальца на турнире в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/16 финала соревнований 19-летний испанец уверенно обыграл Нуно Боргеса (Португалия, АТР 79) в двух сетах за 1 час и 4 минуты.

АТР 500 Барселона. Грунт. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испаня) [1] – Нуно Боргес (Португалия) – 6:3, 6:1

В следующем раунде Карлос сыграет с победителем испанского дерби Бернабе Сапата Миральес – Роберто Баутиста-Агут.

В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Барселоны.

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Нуно Боргес Карлос Алькарас (теннисист) ATP Барселона
Источник Sport.ua
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