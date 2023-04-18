Начал защиту титула. Алькарас разгромил португальца на турнире в Барселоне

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/16 финала соревнований 19-летний испанец уверенно обыграл Нуно Боргеса (Португалия, АТР 79) в двух сетах за 1 час и 4 минуты.

АТР 500 Барселона. Грунт. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испаня) [1] – Нуно Боргес (Португалия) – 6:3, 6:1

В следующем раунде Карлос сыграет с победителем испанского дерби Бернабе Сапата Миральес – Роберто Баутиста-Агут.

В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Барселоны.