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  4. Маттео ДАРМИАН: «Хотим подарить фанатам большую радость»
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 18:28 |
150
0

Маттео ДАРМИАН: «Хотим подарить фанатам большую радость»

Защитник «Интера» – об ответном матче против «Бенфики»

18 апреля 2023, 18:28 |
150
0
Маттео ДАРМИАН: «Хотим подарить фанатам большую радость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Дармиан

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (19 апреля):

«Мы понимаем, что в чемпионате сейчас переживаем не самый лучший момент. Нам не удается распечатать ворота соперников или закрыть игру в нужный момент. Из-за этого мы не заработали очки, на которые заслуживали. Хотим изменить ситуацию, но завтра у нас матч Лиги чемпионов, и мы сосредоточены на нем.

Нам нечего сказать фанатам, они всегда нас очень поддерживали, и я уверен, что так будет и завтра вечером. Хотим подарить им большую радость. Сейчас мы не думаем о таких вещах как продление контрактов. Мы выходим на поле спокойными и пытаемся отдать все ради «Интера». Все остальное – в конце сезона».

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Маттео Дармиан Интер Милан Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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