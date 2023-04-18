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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Если Арсенал победит на Этихаде, то выиграет АПЛ»
Англия
18 апреля 2023, 18:06 | Обновлено 18 апреля 2023, 18:27
745
6

Гари НЕВИЛЛ: «Если Арсенал победит на Этихаде, то выиграет АПЛ»

Легендарный защитник – о чемпионской гонке в АПЛ

18 апреля 2023, 18:06 | Обновлено 18 апреля 2023, 18:27
745
6
Гари НЕВИЛЛ: «Если Арсенал победит на Этихаде, то выиграет АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»:

«Сэр Алекс Фергюсон спрашивал: «Если вам нужно победить в одном матче, чтобы выиграть чемпионат, согласились бы вы на это?». Ответ всегда был «Да».

Если «Арсенал» победит на «Этихаде», то выиграет АПЛ. Они должны осознавать, что могут войти в историю».

На данный момент «Арсенал» лидирует с 4-очковым преимуществом, у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

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Гари Невилл Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Premier League
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Комментарии 6
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mayakovskiy1
У Арсенала НАМНОГО сложнее календарь. Там только Ньюкасл и Брайтон чего стоят. Плюс Челси, плюс мега мотивированные аутсайдеры типа Ноттингема, которые будут грызть за каждое очко. 
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+1
antt
Тут один момент - для МС головне перемога у лізі чемпіонів, принаймні для гвардіоли. А чемпіонство в АПЛ - то таке. Якщо не переможуть і дальше не доженуть Арсенал то це не буде невдачею, тим більше перемоги у АПЛ в МС є. А от якщо переможуть Арсенал то вже сама лондонська команда не винесе перегонів із манчестерцями. Що таке для можливого чемпіона два очки за два тури? Не дуже перспективно коли впереді майже десяток мактчів.
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0
Andr88
Мансити играл с Лейстером прекрасно после тяжелейшего матча с Баварией а Арсенал отдыхал неделю.но впечатление было что всю.ночь вагоны грузили 
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0
Burevestnik
у Арсенала до 28.05.2023  залишилось грати 7 матчів  в АПЛ.
у МанСіті всього 12 матчів (АПЛ- 8, ЛЧ- 3, кубок Англії - 1). Фінали ЛЧ і кубка Англії в червні.
Яка команда буде чемпіоном АПЛ ?   
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0
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Andr88
Как они хотят выиграть чемпионат было видно в матче с вестхжмом 
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-1
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