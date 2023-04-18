Англия18 апреля 2023, 18:06 | Обновлено 18 апреля 2023, 18:27
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6
Гари НЕВИЛЛ: «Если Арсенал победит на Этихаде, то выиграет АПЛ»
Легендарный защитник – о чемпионской гонке в АПЛ
18 апреля 2023, 18:06 | Обновлено 18 апреля 2023, 18:27
745
6
Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»:
«Сэр Алекс Фергюсон спрашивал: «Если вам нужно победить в одном матче, чтобы выиграть чемпионат, согласились бы вы на это?». Ответ всегда был «Да».
Если «Арсенал» победит на «Этихаде», то выиграет АПЛ. Они должны осознавать, что могут войти в историю».
На данный момент «Арсенал» лидирует с 4-очковым преимуществом, у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.
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