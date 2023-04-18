Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Матч с Бенфикой определяющий для будущего Интера»

Вице-президент и легенда «Интера» Хавьер Дзанетти подчеркнул важность ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (19 апреля):

«В этом году «Интер» силён и показывает высокую интенсивность. Матч с «Бенфикой» станет определяющим для будущего.

Проблемы в чемпионате Италии? Вопросы к психологии игроков, я не могу объяснить разницу между их выступлениями в чемпионате и Лиге чемпионов. Лукаку всё ещё продолжает восстанавливаться после травмы».

Первый матч в Лиссабоне «Интер» выиграл со счетом 2:0.