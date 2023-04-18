Лига чемпионов18 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 18 апреля 2023, 17:29
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Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Матч с Бенфикой определяющий для будущего Интера»
Вице-президент «Интера» – о матче Лиги чемпионов
18 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 18 апреля 2023, 17:29
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Вице-президент и легенда «Интера» Хавьер Дзанетти подчеркнул важность ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (19 апреля):
«В этом году «Интер» силён и показывает высокую интенсивность. Матч с «Бенфикой» станет определяющим для будущего.
Проблемы в чемпионате Италии? Вопросы к психологии игроков, я не могу объяснить разницу между их выступлениями в чемпионате и Лиге чемпионов. Лукаку всё ещё продолжает восстанавливаться после травмы».
Первый матч в Лиссабоне «Интер» выиграл со счетом 2:0.
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