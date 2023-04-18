Украина. Премьер лига18 апреля 2023, 17:13 |
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Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер
Топ-матч тура УПЛ
18 апреля 2023, 17:13 |
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22 апреля «Динамо» сыграет против «Шахтера» в матче чемпионата Украины, а обе команды подходят к матчу без дисквалифицированных.
Однако у киевлян под угрозой сразу шесть игроков, которые пропустят следующий тур, если получат желтую карточку в матче с «Шахтером»: это Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Максим Дячук и Владимир Шепелев.
У «Шахтера» таких игроков нет.
«Шахтер» лидирует в чемпионате, а киевляне находятся на четвертой позиции с отставанием в 12 очков.
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