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  4. Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 17:13 |
1754
2

Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер

Топ-матч тура УПЛ

18 апреля 2023, 17:13 |
1754
2
Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер
ФК Динамо Киев

22 апреля «Динамо» сыграет против «Шахтера» в матче чемпионата Украины, а обе команды подходят к матчу без дисквалифицированных.

Однако у киевлян под угрозой сразу шесть игроков, которые пропустят следующий тур, если получат желтую карточку в матче с «Шахтером»: это Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Максим Дячук и Владимир Шепелев.

У «Шахтера» таких игроков нет.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, а киевляне находятся на четвертой позиции с отставанием в 12 очков.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Andr88
Киевляне если проиграют то это четвертое место в таблице и реанимация Луческу 
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0
Pavel_i_CO
Донецьким навіть жовті картки не дають ахмєтавскіє судді. Ордловці роками грають в тепличних умовах. На матч з Інгульцем навіть не поїдуть і отримають чергові кабінетні 3 бали
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-1
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Теннис
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