Арбитры в Испании готовы бойкотировать национальный чемпионат
У служителей Фемиды есть претензии
Арбитры, которые судят матчи в Ла Лиге и Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании), могут организовать бойкот турниров. Причина – чрезмерная критика в их адрес, которая, по их мнению, порой, не обоснована.
Арбитры намерены провести специальную встречу, на которой обсудят бойкот.
Одной из причин проведения встречи является недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодежной команды клуба «Полильяс» и их родственники в конце матча с «Калаверой» напали на судью прямо на поле. А после поединка они и вовсе избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.
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