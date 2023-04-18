Арбитры в Испании готовы бойкотировать национальный чемпионат

Арбитры, которые судят матчи в Ла Лиге и Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании), могут организовать бойкот турниров. Причина – чрезмерная критика в их адрес, которая, по их мнению, порой, не обоснована.

Арбитры намерены провести специальную встречу, на которой обсудят бойкот.

Одной из причин проведения встречи является недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодежной команды клуба «Полильяс» и их родственники в конце матча с «Калаверой» напали на судью прямо на поле. А после поединка они и вовсе избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.