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Испания
18 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:58
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0

Арбитры в Испании готовы бойкотировать национальный чемпионат

У служителей Фемиды есть претензии

18 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:58
520
0
Арбитры в Испании готовы бойкотировать национальный чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine

Арбитры, которые судят матчи в Ла Лиге и Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании), могут организовать бойкот турниров. Причина – чрезмерная критика в их адрес, которая, по их мнению, порой, не обоснована.

Арбитры намерены провести специальную встречу, на которой обсудят бойкот.

Одной из причин проведения встречи является недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодежной команды клуба «Полильяс» и их родственники в конце матча с «Калаверой» напали на судью прямо на поле. А после поединка они и вовсе избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.

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Источник Cope
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