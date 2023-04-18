Динамо Загреб назовет одно из тренировочных полей в честь Модрича

«Динамо» Загреб официально сообщило о том, что назовет одно из тренировочных полей в честь Луки Модрича.

Такое решение принято по итогам голосования фанатов клуба. Модрич опередил в нем Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Матео Ковачича.

Модрич является воспитанником «Динамо» Загреб и защищал цвета команды до 2008 года, когда перешел в «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что Модрич продлит контракт с «Реалом».