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  4. Динамо Загреб назовет одно из тренировочных полей в честь Модрича
Испания
18 апреля 2023, 16:08 |
144
0

Динамо Загреб назовет одно из тренировочных полей в честь Модрича

Хавбек «Реала» является воспитанником «Динамо» Загреб

18 апреля 2023, 16:08 |
144
0
Динамо Загреб назовет одно из тренировочных полей в честь Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

«Динамо» Загреб официально сообщило о том, что назовет одно из тренировочных полей в честь Луки Модрича.

Такое решение принято по итогам голосования фанатов клуба. Модрич опередил в нем Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Матео Ковачича.

Модрич является воспитанником «Динамо» Загреб и защищал цвета команды до 2008 года, когда перешел в «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что Модрич продлит контракт с «Реалом».

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Динамо Загреб Лука Модрич Реал Мадрид
Источник ФК Динамо Загреб
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