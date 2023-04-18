Испания18 апреля 2023, 16:08 |
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Динамо Загреб назовет одно из тренировочных полей в честь Модрича
Хавбек «Реала» является воспитанником «Динамо» Загреб
18 апреля 2023, 16:08 |
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«Динамо» Загреб официально сообщило о том, что назовет одно из тренировочных полей в честь Луки Модрича.
Такое решение принято по итогам голосования фанатов клуба. Модрич опередил в нем Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Матео Ковачича.
Модрич является воспитанником «Динамо» Загреб и защищал цвета команды до 2008 года, когда перешел в «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что Модрич продлит контракт с «Реалом».
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